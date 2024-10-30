Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.8 комментариев
В Германии объяснили публикацию Вашингтоном секретных планов Зеленского
Журналист Репке заявил, что США специально раскрыли запрос Зеленского на ракеты «Томагавк»
Немецкий журналист Юлиан Репке обвинил США в намеренном раскрытии секретной просьбы Зеленского о ракетах «Томагавк», чтобы навредить его «плану победы».
США якобы раскрыли секретную просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении крылатых ракет «Томагавк», пишет РИА «Новости». Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (заблокирована в РФ). Репке считает, что данное действие Соединенных Штатов направлено на то, чтобы помешать Киеву добиться успехов на фронте и навредить «плану победы» украинского лидера.
«США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию», – написал Репке. В его сообщении отмечается, что просьба о передаче ракет была засекреченной частью плана украинского правительства, касающегося неядерного сдерживания России.
По мнению журналиста, раскрытие данных США может быть связано с нежеланием предоставить Киеву возможность укрепления на фронте и достижения каких-либо результатов. Репке предполагает, что данная утечка информации является преднамеренной и носит характер удара по стратегическим планам Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил западные СМИ в раскрытии конфиденциальной информации о запросе Украиной американских ракет «Томагавк». Украинский президент говорил, что Запад изначально отказался предоставить эти ракеты из-за опасений эскалации конфликта. Зеленский заявил, что утечка данных поставила под сомнение конфиденциальность отношений между Украиной и западными партнерами.