ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили российскую организацию АНО «Диалог» в распространении ложной информации. Эти обвинения последовали 4 сентября 2024 года на основе показаний агента ФБР,говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД? говорится в

АНО «Диалог» является крупным оператором в России по противодействию фейкам и имеет богатый опыт в фактчекинге. Организация никогда не участвовала в распространении недостоверных сведений, а ее проект «Война с фейками» создан для борьбы с дестабилизацией общественно-политической обстановки внутри страны, говорится в сообщаении.

«Нашу команду обвинили во лжи. АНО "Диалог" — центр цифровых компетенций, который, наоборот, отвечает за противодействие недостоверной информации в масштабах всей страны. Основываясь на своем опыте противодействия фейкам, мы думали, что фейки все-таки не распространяют официальные государственные структуры. Однако на примере показаний официальных лиц в США мы увидели, что фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители Министерства юстиции США и других ведомств», – заявил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.



По его словам, АНО не собиралось заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет пересмотреть планы. «Первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», подчеркнул Табак.