Глава Коркино подала в отставку после убийства женщины-таксиста

Глава города Коркино подала в отставку после убийства женщины-таксиста

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она сообщила, что принимает на себя всю полноту ответственности за нерешенные проблемы в муниципалитете и подает в отставку. Она подчеркнула, что город нуждается в переменах, и уже проинформировала о своем решении губернатора области и местных депутатов.

Поводом для этого стали общественные волнения, вызванные убийством женщины-таксиста, произошедшим на прошлой неделе. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области подтвердили арест 17-летнего местного жителя, подозреваемого в этом преступлении.

Ранее в Коркино вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревают несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства в ведение Главного следственного управления СК.

В МВД сообщили, что в Коркино произошел пожар, в результате которого загорелись частный дом и автомобиль, предположительно принадлежащие цыганской диаспоре.