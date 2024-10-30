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Глава Коркино подала в отставку после убийства женщины-таксиста
Глава города Коркино подала в отставку после убийства женщины-таксиста
Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина объявила об отставке после общественных волнений, вызванных убийством 17-летним подростком женщины-таксиста.
В своем Telegram-канале она сообщила, что принимает на себя всю полноту ответственности за нерешенные проблемы в муниципалитете и подает в отставку. Она подчеркнула, что город нуждается в переменах, и уже проинформировала о своем решении губернатора области и местных депутатов.
Поводом для этого стали общественные волнения, вызванные убийством женщины-таксиста, произошедшим на прошлой неделе. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области подтвердили арест 17-летнего местного жителя, подозреваемого в этом преступлении.
Ранее в Коркино вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревают несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства в ведение Главного следственного управления СК.
В МВД сообщили, что в Коркино произошел пожар, в результате которого загорелись частный дом и автомобиль, предположительно принадлежащие цыганской диаспоре.