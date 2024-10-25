Глава СК Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело об убийстве женщины в Коркино

Tекст: Вера Басилая

В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, председатель СУ СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела в производство следователей Главного следственного управления СК.

«Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования уголовного дела дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города», – следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

Подозреваемые в совершении этих преступлений уже задержаны, с ними ведутся следственные действия.

Ранее в Коркино было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, последними пассажирами которой оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области. Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.

Также сообщалось, что в Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.



