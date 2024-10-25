Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело об убийстве женщины в Коркино
Глава СК Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело об убийстве женщины в Коркино
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства женщины-таксистки и покушения на убийство жителей города Коркино в ведение Главного следственного управления СК, сообщили в Следственном комитете.
В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, председатель СУ СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела в производство следователей Главного следственного управления СК.
«Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования уголовного дела дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города», – следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Подозреваемые в совершении этих преступлений уже задержаны, с ними ведутся следственные действия.
Ранее в Коркино было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, последними пассажирами которой оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.
Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области. Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.
Также сообщалось, что в Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.