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Самолет Москва – Анталья вернулся в Шереметьево из-за поломки
Airbus A321 рейсом Москва – Анталья вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика
Пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в Анталью, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности.
Пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС. Возвращение было вызвано срабатыванием датчика неисправности на борту.
Самолет благополучно приземлился в Шереметьево в 11.44. Причины срабатывания датчика в настоящее время выясняются специалистами.
Пассажиры и экипаж не пострадали, все пассажиры были размещены в терминале ожидания до устранения неисправности самолета. Также авиакомпания предоставила им возможность пересадки на другие рейсы.
Ранее самолет Ан-2 с пятью людьми на борту экстренно приземлился близ Ессентуков, и никто не пострадал.
Компания «Уральские авиалинии» осуществила возврат рейса Москва – Владикавказ в аэропорт вылета после срабатывания системы индикации неисправности.
До этого самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета.