Самолет Москва – Владикавказ экстренно вернулся из-за неисправности

Самолет «Уральских авиалиний» Москва – Владикавказ вернулся из-за неисправности системы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы во Владикавказ, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сработавшей индикации неисправности одной из систем, передает ТАСС. Представители пресс-службы авиакомпании пояснили, что экипаж принял решение о возврате для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Посадка прошла без происшествий.

Согласно данным портала Е1, ссылающегося на пассажиров рейса, самолет примерно час находился в воздухе, прежде чем вернулся в аэропорт. Пассажиры не пострадали, и все были благополучно доставлены обратно в терминал аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, из-за сбоев GPS не смог приземлиться в финском Йоэнсуу, находящемся в 70 км от границы с Россией. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU521 Дубай – Москва, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации уборки шасси.