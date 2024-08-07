Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вернулся в аэропорт вылета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, самолет со 162 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Владивосток в 7.46 по местному времени (00.46 по Москве) и сел в 10.06 (3.06), передает ТАСС.

Инцидент произошел из-за технической неисправности, идет проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе также сообщили, что Airbus A320 neo вынужден был вернуться из-за срабатывания индексации о возможной неисправности одной из гидросистем, после чего командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и самолет благополучно приземлился.

Там рассказали также, что на месте работают технические специалисты авиакомпании, пассажиры размещены в терминале аэропорта, им обеспечили всеми необходимыми услугами.

Ранее самолет «Аэрофлота» с пассажирами вернулся в Дубай из-за шасси.