Tекст: Валерия Городецкая

Этот референдум, по мнению международных обозревателей, нанес серьезный удар по позициям президентской кампании Майи Санду и может иметь длительные последствия для политической жизни страны, указал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте «Другой Украины».

Он также отметил, что инициатива проведения референдума не была согласована с западными кураторами, что привело к скептицизму в Брюсселе.

«Результаты Санду в рамках указанных плебисцитов настолько низкие, что ее победа вызывает большие сомнения как у ее сторонников, так и у кураторов на Западе. Вместо того чтобы показать, как большинство граждан Молдавии хочет сближения с Западом, референдум в итоге показал жесточайший раскол и привел к росту взаимного недоверия и страха среди молдаван», – пишет политик.

После провала инициативы Санду обвинила в неудаче «руку Москвы», однако это не оправдывает ее политическую ответственность за раскол, подчеркнул Медведчук. «Когда Санду не удалось шельмование с референдумом, то с евроинтеграторов слетела маска «демократов». Естественно, что президент увидела в своем поражении «руку Москвы» и забила «тревогу», – указал он.

Происходящее в Молдавии может привести к ревизии политики Брюсселя и Вашингтона в регионе, считает глава «Другой Украины». «Это может привести Вашингтон и Брюссель к решению пожертвовать Санду и продолжить политику агрессии, одурачивания простых людей, преступного захвата власти под прикрытием так называемой демократии коллективного Запада, оскал которой почувствовали на себе многие страны и народы», – подытожил Медведчук.

Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии зафиксировала результаты референдума, на котором большинство избирателей поддержали вступление республики в Евросоюз. Референдум по евроинтеграции Молдавии завершился с итоговой явкой в 50,35%, что позволило признать его состоявшимся.