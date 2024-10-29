Актер Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле

Актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение по делу о залоговом китайском автомобиле

Tекст: Вера Басилая

Российский актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение с ответчиками по его иску о проблемном автомобиле. Мировое соглашение предусматривает исключение из реестра уведомлений о залоге и признание Харатьяна добросовестным приобретателем, передает РИА «Новости».

Иск был подан против нескольких компаний, включая ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» и ООО «Нео Карс Москва». По словам представителя актера, соглашение также включает снятие ограничений в ГИБДД, что позволит Харатьяну свободно распоряжаться автомобилем.

Ранее Харатьян обнаружил, что купленный у ООО «НЕО Карс Бел» автомобиль находился в залоге. Актер узнал об этом из СМИ и проверил информацию в Реестре залогового имущества, что подтвердило факт залога. В иске он требовал признания его добросовестным приобретателем и снятия всех ограничений на автомобиль.

Напомним, российские таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей.

Таксисты также отметили, что китайские автомобили служат меньше европейских и корейских, вынуждая списывать машины раньше срока из-за проблем в ремонте.