Суд отпустил режиссера Петрухина из-под домашнего ареста

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения для режиссера Петрухина

Tекст: Максим Попов

Замоскворецкий суд Москвы снял с режиссера и кинопродюсера Алексея Петрухина меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение суда опубликовано на официальном сайте.

Домашний арест был наложен на Петрухина в октябре 2023 года в связи с обвинением в даче взятки, передает ТАСС.

Петрухин был обвинен в даче взятки в размере 50 млн рублей должностным лицам через посредника. Сначала его обвиняли по статье о даче взятки в особо крупном размере, однако позже переквалифицировали обвинение о взятке в крупном размере. Известно, что продюсер сотрудничает со следствием.

До этого Петрухин назвал бесперспективными свои иски к голливудским актерам Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану. Ранее он приглашал знаменитого немецкого актера Тиль Швайгера исполнить роль в российском фильме «Преступление и наказание».





