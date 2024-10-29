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Суд отпустил режиссера Петрухина из-под домашнего ареста
Замоскворецкий суд изменил меру пресечения для режиссера Петрухина
Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения для режиссера Алексея Петрухина, отпустив его из-под домашнего ареста, где он находился по делу о взятке в особо крупном размере.
Замоскворецкий суд Москвы снял с режиссера и кинопродюсера Алексея Петрухина меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение суда опубликовано на официальном сайте.
Домашний арест был наложен на Петрухина в октябре 2023 года в связи с обвинением в даче взятки, передает ТАСС.
Петрухин был обвинен в даче взятки в размере 50 млн рублей должностным лицам через посредника. Сначала его обвиняли по статье о даче взятки в особо крупном размере, однако позже переквалифицировали обвинение о взятке в крупном размере. Известно, что продюсер сотрудничает со следствием.
До этого Петрухин назвал бесперспективными свои иски к голливудским актерам Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану. Ранее он приглашал знаменитого немецкого актера Тиль Швайгера исполнить роль в российском фильме «Преступление и наказание».