Производитель «Вия» подал иск к Джеки Чану и Шварценеггеру

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) обратился с иском с требованием взыскать с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей.

РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона», в котором в эпизодических ролях снимались Чан и Шварценеггер, но из-за неудачного старта в Китае, где фильм уже вышел, банкротящаяся компания не может получить с него доход, пишут «Ведомости».

В России премьера фильма состоится в сентябре.

Продюсер киноленты Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, так как 200 млн рублей, выделенные на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино.

Указывается, что за первый уикенд фильм собрал 2,1 млн долларов.

Ранее кинокомпания Kinodanz подала иск к блогеру-кинокритику BadComedian. Позже производство по иску было прекращено, компания и блогер заключили мировое соглашение.