BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz заключила мировое соглашение с видеоблогером BadComedian (Евгений Баженов), к которому предъявляла иск на 1 млн рублей, сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

«Стороны пришли к соглашению, инцидент урегулирован. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом», – передает его слова ТАСС.

Он отказался раскрыть условия соглашения, сославшись на то, что они конфиденциальны.

Ранее KD Studios (новое название кинокомпании Kinodanz) заявила, что BadComedian пытается оказать на нее давление.

3 июня BadComedian сообщил, что может закрыть канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который ему предъявили из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Причиной стало нарушение объемов цитирования.