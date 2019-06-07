Кинокомпания обвинила BadComedian в давлении

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) пытается оказать давление на KD Studios (ранее называлась Kinodanz), заявила кинокомпания.

В заявлении компании говорится, что через «полгода после начала судебных разбирательств» Баженов перевел экономический спор в плоскость «ущемления свободы слова» и «цензуры». KD Studios считает это «давлением».

Компаниия заявила, что теперь спор должен быть решен «в публичном поле», в которое его «вынес» сам BadComedian, передает РИА «Новости».