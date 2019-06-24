Производство по иску к BadComedian прекращено

Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей в связи с отказом кинокомпании Kinodanz.

«Прекратить производство в связи с отказом от иска», – передает слова судьи ТАСС.

Ранее стало известно, что Kinodanz и BadComedian заключили мировое соглашение. Его детали не разглашались.

Напомним, 3 июня блогер сообщил, что может закрыть свой канал на YouTube из-за иска на 1 млн рублей. Иск был предъявлен за обзор на фильм «За гранью реальности». Причиной называлось нарушение объемов цитирования.