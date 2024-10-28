Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Зеленский предложил Радe уволить генпрокурора Костина
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде уволить генерального прокурора Андрея Костина, ранее уже подавшего в отставку.
Зеленский внес в Верховную раду проект постановления, который предлагает парламенту рассмотреть возможность увольнения генерального прокурора Андрея Костина, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
До этого украинский президент требовал реакции правоохранительных органов на случаи оформления фальшивых справок об инвалидности прокурорами.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий в рамках борьбы с коррупцией и фиктивной инвалидностью.
Сам Костин подал в отставку 22 октября. Незаконно инвалидность оформили прокуроры Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областных прокуратур, а также руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.