Ирак подал в ООН протест против Израиля

Ирак подал протест в ООН против использования Израилем его воздушного пространства для удара по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Ирак направил протест в ООН в связи с использованием Израилем его воздушного пространства, сообщает ТАСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности получили ноту протеста, в которой выражено недовольство действиями Израиля. Сообщается, что израильские военные использовали иракское воздушное пространство для нанесения удара по военным объектам в Иране 26 октября.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил министерству иностранных дел страны связаться с США для обсуждения инцидента. Иракская сторона заявляет, что не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на другие государства, в особенности соседние, с которыми у Ирака сложились дружеские отношения.

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану в ответ на атаки от 1 октября. Израильские силы заявили, что реагировали на ракетный удар Ирана, который сам стал ответом на убийства ключевых лиц в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции. В этот раз израильские удары затронули провинции Илам, Тегеран и Хузестан, но, по словам Ирана, ущерб был ограниченным.

Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.