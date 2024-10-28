Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Ирак подал в ООН протест против Израиля
Ирак подал протест в ООН против использования Израилем его воздушного пространства для удара по Ирану
Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану, заявив о вопиющем нарушении суверенитета.
Ирак направил протест в ООН в связи с использованием Израилем его воздушного пространства, сообщает ТАСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности получили ноту протеста, в которой выражено недовольство действиями Израиля. Сообщается, что израильские военные использовали иракское воздушное пространство для нанесения удара по военным объектам в Иране 26 октября.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил министерству иностранных дел страны связаться с США для обсуждения инцидента. Иракская сторона заявляет, что не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на другие государства, в особенности соседние, с которыми у Ирака сложились дружеские отношения.
Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану в ответ на атаки от 1 октября. Израильские силы заявили, что реагировали на ракетный удар Ирана, который сам стал ответом на убийства ключевых лиц в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции. В этот раз израильские удары затронули провинции Илам, Тегеран и Хузестан, но, по словам Ирана, ущерб был ограниченным.
Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.
ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.