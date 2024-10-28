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    2 комментария
    28 октября 2024, 10:59 • Новости дня

    Ирак подал в ООН протест против Израиля

    Ирак подал протест в ООН против использования Израилем его воздушного пространства для удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану, заявив о вопиющем нарушении суверенитета.

    Ирак направил протест в ООН в связи с использованием Израилем его воздушного пространства, сообщает ТАСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности получили ноту протеста, в которой выражено недовольство действиями Израиля. Сообщается, что израильские военные использовали иракское воздушное пространство для нанесения удара по военным объектам в Иране 26 октября.

    Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил министерству иностранных дел страны связаться с США для обсуждения инцидента. Иракская сторона заявляет, что не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на другие государства, в особенности соседние, с которыми у Ирака сложились дружеские отношения.

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану в ответ на атаки от 1 октября. Израильские силы заявили, что реагировали на ракетный удар Ирана, который сам стал ответом на убийства ключевых лиц в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции. В этот раз израильские удары затронули провинции Илам, Тегеран и Хузестан, но, по словам Ирана, ущерб был ограниченным.

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Иран оценил результаты нападения Израиля
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

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    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль уничтожил зенитные ракеты и радары Ирана

    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана
    @ Majid Asgaripour/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

    Израильские Военно-воздушные силы провели операцию против Ирана, что привело к уничтожению стратегических оборонных возможностей Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ». В результате атаки, проведенной 26 октября, были уничтожены все батареи зенитных ракет большой дальности и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ПВО ближнего действия отечественного производства.

    По информации израильского армейского радио, основные повреждения батарей были зафиксированы в Тегеране и западной части Ирана, откуда ранее были выпущены баллистические ракеты по Израилю. Источники в Армии обороны Израиля сообщили, что восстановление стратегических ракет класса «земля – воздух» Ирану не удастся в ближайшие два-три года из-за сложности закупок и производства новых систем в текущих условиях.

    Хотя атака затронула возможности по производству новых ракет, существующий арсенал баллистических ракет большой дальности, насчитывающий более двух тысяч единиц, не пострадал. Также отмечается, что отрасль беспилотных летательных аппаратов Ирана не понесла ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года. Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США. Как заявил Axios, Израиль «парализовал» производство ракет в Иране.

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    26 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Израиль объявил о завершении атаки на Иран

    ЦАХАЛ сообщил о завершении атаки Израиля на объекты в Иране

    Израиль объявил о завершении атаки на Иран
    @ Al Jazeera English/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, заявил ЦАХАЛ. Журналист Барак Равид со ссылкой на брифинг представителей израильской армии сообщил, что операция Израиля носила кодовое название «Дни покаяния».

    ЦАХАЛ заверил, что израильская авиация «благополучно вернулась домой». «Ответный удар был завершен, миссия была выполнена», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Армия обороны Израиля заявила, что целями удара стали «производства, использовавшиеся для изготовления ракет, которые Иран запускал» по Израилю. В заявлении также указывается, что Армия обороны Израиля нанесла удары по местам размещения ракет класса земля-воздух.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что «было три волны ударов»: первая – по системе ПРО, вторая и третья – по «базам, где размещены ракеты и беспилотники, а также предприятиям по их производству». Washington Post пишет, что «список целей включает военные объекты, в частности предприятия по производству ракет и объекты ПВО».

    Кроме того, по информации Jerusalem Post, «удары Израиля по радарам в Сирии были направлены на ослепление возможностей» ПВО Ирана, затем произошли «атаки по Тегерану и Кереджу». Удар по Сирии «не дал Ирану возможности собрать информацию о планах Израиля».

    Официальный представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ «ответит», если «режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации».

    IRNA сообщило, что все авиарейсы в Иране отменены до дальнейшего уведомления.

    Напомним, Израиль атаковал Иран и Сирию. СМИ заявили, что в атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35.

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    26 октября 2024, 03:00 • Новости дня
    Израиль подтвердил удары по Ирану

    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    Израиль подтвердил удары по Ирану
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наносятся удары по военным объектам в Иране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля, передает ТАСС.

    Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Указывается, что США были предупреждены о готовящихся атаках, передает РИА «Новости».

    При этом Reuters со ссылкой на американского чиновника подчеркнуло, что США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана.

    NBC со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских странах заявил, что целями израильских ударов в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

    В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны заявила, что «причиной ряда громких звуков» в Тегеране стала работа ПВО. По данным СМИ, международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов. Кроме того, взрывы произошли в небе над столицей Сирии.

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    27 октября 2024, 10:41 • Новости дня
    Иранский депутат призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Mehr: Иранский депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля, пишет Mehr.

    «В ответ на агрессию сионистского режима и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров. Оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», – приводит Mehr слова Сабагиана, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно», сообщил гостелеканал Press TV.

    Напомним, Израиль атаковал Иран с подконтрольной США территории в Ираке, при этом субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, но не задел ядерные объекты.

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    26 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов, сообщило агентство Fars. Axios заявил, что Израиль нанес удар по Ирану.

    «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fars.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

    Напомним, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. Также сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя запущенный из Ливана БПЛА.

    В четверг сообщалось, что израильская сторона якобы на время отказалась от плана по ответной атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, касающихся подготовки Израилем удара по Ирану.

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    27 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Израильский удар был «точным и мощным» и достиг всех поставленных целей, заявил Нетаньяху, передает ТАСС. «Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты», – сказал он.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Агентство Axios сообщало, что израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

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    27 октября 2024, 16:13 • Новости дня
    Скончался один из пострадавших при наезде грузовика на остановку в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из пострадавших в результате ЧП с наездом грузовика на остановку в пригороде Тель-Авива скончался в больнице, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, смерть констатировали медики больницы «Ихилов», куда был доставлен пострадавший, передает ТАСС.

    Напомним, грузовик на высокой скорости врезался в автобусную остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, в результате чего десятки человек получили ранения. Также сообщалось, что ЧП с наездом на остановку произошло рядом с военной базой.

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    26 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    Sky News Arabia: Иран отказался отвечать на удар Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

    Иран через посредника уведомил Израиль о своем нежелании отвечать на атаку, сообщает Sky News Arabia. Решение стало реакцией на израильские удары по военным объектам в Иране, которые были ответом на иранский ракетный удар.

    Армия обороны Израиля 26 октября заявила о нанесении ударов в ответ на «многомесячные непрерывные атаки» со стороны Ирана. 1 октября иранские военные провели массированный ракетный удар по израильской территории, что стало ответом на убийства ключевых лидеров движений ХАМАС, «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции.

    Между тем палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением, осуждающим атаку Израиля как нарушение суверенитета Ирана. В документе, опубликованном в Telrgram-канале ХАМАС, говорится о «вопиющем нарушении суверенитета» и эскалации напряженности в регионе. Движение также возложило на израильские власти полную ответственность за последствия этой агрессии, которую поддержали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ПВО сообщили об «ограниченном ущербе» в результате атаки Израиля на Иран, в ходе которой были нанесены удары по военным объектам. Израиль объяснил свои действия ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что атака была продиктована страхом. Также сообщалось, что посольство России в Тегеране не имеет данных о пострадавших россиянах, и российские загранучреждения работают в штатном режиме.

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    27 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    @ Aeoi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский удар не задел ядерные объекты Ирана, инспекторы МАГАТЭ продолжают работать, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «Ядерные объекты в Иране не задеты, а наши инспекторы продолжают выполнять свои важные обязанности», – заявил Гросси в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Гросси заверил, что инспекторы организации находятся в безопасности. Он призвал к осторожности и заявил о необходимости не допускать действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран. Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Иранское агентство ShafaqNA также сообщало, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.


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    27 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Axios заявил, что Израиль «парализовал» производство ракет в Иране

    Axios заявил о «парализованном» в результате израильского удара производстве ракет в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

    Как пишет Axios, израильские силы нанесли удар по 12 «планетарным смесителям», которые использовались для производства твердого ракетного топлива, передает РИА «Новости».

    Источники из Израиля заявляют, что пораженные объекты представляют собой сложное оборудование, не производимое в Иране, а закупаемое за рубежом. По их словам, на восстановление оборудования потребуется минимум год. Несмотря на это, у Ирана остаются значительные запасы ракет.

    Высокопоставленный американский чиновник подтвердил информацию, заявив, что удар «парализовал» иранские возможности по производству ракет.

    Помимо этого, источники из Израиля утверждают, что были поражены четыре батареи ПВО, которые защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

    Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов утверждают, что Израиль во время удара по Ирану атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в результате которой, по заявлению иранской стороны, был нанесен «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    26 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Израиль атаковал Иран с «подконтрольной США территории» в Ираке

    Генштаб Ирана: Израиль атаковал Иран с «подконтрольной армии США» территории Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    Генштаб ВС Ирана сообщил, что израильские самолеты совершили агрессивные действия против Ирана, нарушив международное право. Атака была произведена в субботу утром с территории Ирака, находящейся под контролем американских военных, всего в 100 км от иранской границы, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден отметил, что удары были направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана. Байден выразил надежду на отсутствие ответных действий со стороны Тегерана и подтвердил, что Вашингтон был заранее уведомлен о планах Израиля.

    Согласно заявлению Белого дома, ситуация обсуждалась президентом США и вице-президентом Камалой Харрис с командой по национальной безопасности.

    Байден распорядился предпринять все необходимые меры для защиты американских сил и обеспечения безопасности Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана и его союзников.

    Иран через третью страну уведомил Израиль о том, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю.

    Израиль устроил атаку на Сирию и Иран с участием свыше 100 истребителей.

    Иран заявил, что израильская атака нанесла ограниченный ущерб, затронув лишь некоторые районы страны.

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    27 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Иран объявил о праве на ответ после удара Израиля

    Постпредство Ирана при ООН заявило о праве Тегерана на ответ после израильского удара

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, сообщило иранское постпредство при ООН и призвало созвать экстренное заседание Совбеза.

    В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН говорится, что Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ «в надлежащее время» на израильские атаки, основываясь на принципах Устава ООН и международного права, передает ТАСС.

    Тегеран осудил «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля, который, по мнению Ирана, нарушает основные принципы международного права и Устава ООН. Иранская миссия заявила, что действия Израиля угрожают международному миру и безопасности и ведут к дестабилизации региона.

    Иран призвал Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание по израильским ударам. В заявлении Иран подчеркнул необходимость международного осуждения Израиля за агрессию и привлечения его к ответственности за нарушение международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю. Удар по Израилю был вызван убийством ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

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    26 октября 2024, 04:11 • Новости дня
    Сирия сообщила о ракетной атаке Израиля

    Сирия подтвердила ракетную атаку Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет, сообщило сирийское министерство обороны.

    Ведомство подтвердило, что Сирия подверглась ракетной атаке Израиля. Израиль устроил «воздушную агрессию с территории Ливана и оккупированных Голанских высот», атаковав «ряд военных позиций в южном и центральном регионах». Сирийской ПВО удалось сбить несколько ракет, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль нанес удары по целям в Сирии и Иране. ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля.


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    ВМФ научился обороне от украинских катеров-камикадзе

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) противника на Черноморском театре военных действий. Практика показала, что Черноморский флот научился защищаться от этой угрозы. Как это произошло и почему ключевую роль в этой обороне стала играть авиация? Подробности

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    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели

    Изгнание российских программистов из состава разработчиков операционной системы Linux может показаться небольшим инцидентом на фоне общей западной русофобии. Однако на самом деле этот случай обнажает глубинные процессы, происходящие в финском обществе (поскольку Linux происходит из Финляндии). О чем идет речь и как устроен финский нацизм? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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