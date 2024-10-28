СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана

«Галей ЦАХАЛ»: Израиль уничтожил зенитные ракеты и радары Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские Военно-воздушные силы провели операцию против Ирана, что привело к уничтожению стратегических оборонных возможностей Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ». В результате атаки, проведенной 26 октября, были уничтожены все батареи зенитных ракет большой дальности и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ПВО ближнего действия отечественного производства.

По информации израильского армейского радио, основные повреждения батарей были зафиксированы в Тегеране и западной части Ирана, откуда ранее были выпущены баллистические ракеты по Израилю. Источники в Армии обороны Израиля сообщили, что восстановление стратегических ракет класса «земля-воздух» Ирану не удастся в ближайшие два-три года из-за сложности закупок и производства новых систем в текущих условиях.

Хотя атака затронула возможности по производству новых ракет, существующий арсенал баллистических ракет большой дальности, насчитывающий более 2 тысяч единиц, не пострадал. Также отмечается, что отрасль беспилотных летательных аппаратов Ирана не понесла ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года. Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США. Как заявил Axios, Израиль «парализовал» производство ракет в Иране.