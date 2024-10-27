Буддисты России поддержали запрет животных в цирках

Глава ЦДУБ призвал запретить использование животных в цирках ради их благополучия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался в поддержку запрета на использование животных в цирках, передает РИА «Новости». Он отметил, что цирковая дрессировка может наносить страдания животным, которых заставляют выполнять болезненные и травмирующие трюки в неестественной для них среде.

«Мы, буддисты, однозначно поддерживаем идею запрета использования животных в цирках: там они лишены возможности вести свою естественную жизнь, находятся в искусственной среде, где их заставляют выполнять разные трюки, которые могут быть для них болезненными и травмирующими. Сам процесс дрессировки доставляет животным большие физические и психологические страдания, что, на наш взгляд, недопустимо для цивилизованных людей», – сказал Киришов.

Он подчеркнул, что современное общество развивается и постепенно отказывается от практик, причиняющих вред. Киришов добавил, что обсуждение запрета на использование животных в цирках в Государственной думе свидетельствует о прогрессе общества. Буддисты, по его словам, не выступают против циркового искусства в целом, но поддерживают идеи, которые исключают причинение вреда животным и людям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла решение рассмотреть законопроект о запрете животных в цирках, что вызвало различные реакции в обществе. Дрессировщик Аскольд Запашный отреагировал на эти планы, выразив обеспокоенность о будущем циркового искусства без участия животных. Согласно опросам, большинство россиян считают животных неотъемлемой частью цирка и выступают против такого запрета.