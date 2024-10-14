Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Аскольд Запашный отреагировал на планы Госдумы запретить животных в цирках
Аскольд Запашный назвал популизмом законопроект Госдумы о запрете животных в цирках
«Это нацелено на то, чтобы просто похайповать», – заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, комментируя предложение депутатов Госдумы запретить использовать животных в цирках.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков в феврале этого года внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в цирках предлагается запретить использовать животных. По словам авторов инициативы, изъятых зверей предлагается передать в реабилитационные центры и приюты. Законопроект депутаты намерены рассмотреть в ноябре.
«Это нацелено на то, чтобы просто похайповать в очередной стопятый раз. Не хочется депутатам в этом подыгрывать», – заявил Аскольд Запашный.
Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, благодаря которому выяснили, что почти две трети россиян (64%) уверены, что выступления животных являются неотъемлемой частью традиций циркового искусства. Кроме того, большинство любителей цирковых представлений заявили, что ходят туда, чтобы в первую очередь посмотреть на дрессированных зверей.