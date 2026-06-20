  • Новость часаСилы ПВО перехватили и уничтожили 57 БПЛА над 11 регионами
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    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

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    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленный ВОИР призван стать именно такой площадкой, которая также позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин.

    «Всероссийскок общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку данная организация станет каналом связи правительства с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор.

    «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть. Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом», – отмечает он.

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Ярким образцом «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». В настоящий момент он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности. «Это своеобразный механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации. Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    Напомним, 20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он также напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в 1932 году. Общество быстро росло: только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. Этот запал сохранился и дальше: с 1959 по 1966 год число участников организации возросло до 4,2 млн, а на пике своей деятельности она объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля Владимир Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Как отмечает ТАСС, данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

    19 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – заявил Калинин, передает ТАСС.

    Политик отметил, что партия также инициировала изменения в Трудовой кодекс, направленные на четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. В настоящее время эти предложения обсуждаются с профильными объединениями и профсоюзами.

    Партия планирует разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. В прошлом году они перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

    В конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    Осенью прошлого года пресс-служба кабинета министров сообщила об отсутствии планов по изменению режима их работы до 2028 года.

    Весной прошлого года президент Владимир Путин призвал не допустить возвращения таких работников в теневой сектор экономики.

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    19 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк, вероятно, пересмотрит прогноз траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

    «Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – подчеркнула глава Центробанка, передает ТАСС.

    Весной прошлого года Набиуллина сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку при проявлении инфляционных рисков.

    Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил применение дополнительных мер для замедления темпов роста цен.

    Летом 2024 года совет директоров ЦБ увеличил этот показатель с 16% до 18% годовых.

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    19 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты более чем 363 тыс. россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала июня новую семейную налоговую выплату оформили сотни тысяч граждан страны, воспитывающих в общей сложности более 845 тыс. детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время рабочего визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Семейная налоговая выплата уже назначена более чем 363,7 тыс. россиян, сообщил он, передает РИА «Новости».

    «Выплаты уже назначены 363,7 тыс. граждан, которые воспитывают более 845 тыс. детей», – заявил Котяков.

    Ранее Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на семейную выплату с 1 июня.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возможности получения этих средств более чем 4 млн российских семей.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении данного налогового возврата в конце прошлого года.

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    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    19 июня 2026, 22:27 • Новости дня
    Россия обвинила власти Молдавии в незаконном задержании россиянина

    Посольство России заявило о незаконном удержании россиянина в аэропорту Кишинева

    Россия обвинила власти Молдавии в незаконном задержании россиянина
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту Кишинева задержали гражданина России, который подвергся жестким допросам во время прохождения таможенного контроля, что привело к резкому ухудшению его самочувствия, сообщило посольство России в Молдавии.

    Российская дипломатическая миссия сообщила о грубом нарушении прав россиянина в Молдавии. Инцидент произошел 19 июня, когда мужчине без внятных правовых оснований запретили покидать территорию республики, передает РИА «Новости».

    Ситуация усугубляется тем, что местные власти ограничивают контакт консульских сотрудников с задержанным. Это препятствует независимой оценке случившегося и оказанию необходимой помощи.

    Посольство России в Молдавии выступило с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к россиянину, задержанному в аэропорту Кишинева.

    «Циничность ситуации обусловлена тем, что после произошедшего российским консульским должностным лицам по-прежнему не предоставлен доступ к своему гражданину», – подчеркнули в посольстве. Дипломаты считают, что власти республики умышленно препятствуют независимой оценке состояния россиянина.

    Российская сторона расценивает действия Кишинева как грубое нарушение норм международного права и консульских обязательств. В заявлении дипмиссии отмечается, что здоровье мужчины резко ухудшилось из-за продолжительного давления, жестких допросов и провокационных действий молдавских органов.

    В настоящее время гражданину России запрещен выезд с территории Молдавии без предоставления каких-либо правовых оснований. Москва требует от Кишинева немедленного обеспечения консульского доступа и разъяснений причин принятых мер.

    «Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами и провокационными действиями», – заявили в посольстве.

    В октябре прошлого года пограничники задержали в аэропорту Кишинева главу организации российских соотечественников Алексея Петровича.

    Весной прошлого года правоохранительные органы подвергли дополнительному досмотру багаж этого общественного деятеля.

    Ранее Министерство иностранных дел России предупреждало граждан о рисках длительных проверок на молдавской границе.

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    19 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Набиуллина объяснила отсутствие на ПМЭФ простудой и потерей голоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что не смогла посетить мероприятия Петербургского международного экономического форума из-за болезни.

    Она отметила, что столкнулась с простудой и потерей голоса, передает РИА «Новости».

    «Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос», – рассказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

    Руководитель регулятора также выразила признательность всем, кто искренне переживал за состояние ее здоровья в этот период.

    Напомним, перед началом Петербургского международного экономического форума Центробанк сообщил об уходе Набиуллиной на больничный.

    Позже из-за состояния здоровья глава регулятора пропустила конференцию НАУФОР.

    В середине июня Банк России анонсировал возвращение председателя к работе.

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    19 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Собянин: Силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налет украинских дронов на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По его словам, только на ближнем рубеже зенитчики перехватили и уничтожили 76 вражеских беспилотников.

    «Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин в Max.

    Накануне Министерство обороны России сообщило о перехвате 555 украинских беспилотников.

    Мэр столицы заявил о повреждении здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

    В марте текущего года системы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к городу дрона.

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    19 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    Лавров заявил о желании Евросоюза добиться капитуляции России

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение европейских лидеров пролонгировать ограничительные меры сразу на 12 месяцев свидетельствует о намерении Запада добиться поражения Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил новые шаги Брюсселя как сигнал об усилении давления. Министр подчеркнул, что изменение сроков действия рестрикций демонстрирует серьезность намерений европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции. Ранее ограничительные меры традиционно продлевались на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза договорились продлить антироссийские санкции сразу на 12 месяцев.

    Месяцем ранее европейские чиновники рассматривали возможность изменения сроков утверждения ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

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    19 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц запутался в рассуждениях о переговорщике от Евросоюза с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал противоречивые заявления о том, кто должен представлять Европейский союз на возможных мирных переговорах с Москвой.

    По итогам саммита Евросоюза Мерц заявил о необходимости начала переговоров с Москвой, передает ТАСС. «Сигнал России ясный: сейчас настало время вступить в серьезные переговоры», – сказал глава немецкого правительства.

    Политик отметил, что мирное урегулирование должно обсуждаться с участием Украины, России, Европы и США. При этом вопрос о том, кто именно будет выступать от лица европейских стран, он назвал второстепенным, предложив сначала согласовать суть переговорного процесса.

    Мерц также подчеркнул, что по инициативе Киева ключевую роль в процессе должна играть «евротройка» в лице Германии, Британии и Франции. Он напомнил о значительном объеме военной помощи, которую эти страны оказывают украинской стороне, добавив, что к обсуждению планируется привлечь Италию, Польшу и другие государства ЕС.

    Вместе с тем канцлер заявил, что европейские лидеры не должны прямо сейчас определять своих представителей, а глава Евросовета Антониу Кошта сыграет важную роль в этом процессе. По словам Мерца, окончательное решение о составе переговорщиков остается за Украиной, а Евросоюз выступает не нейтральным посредником, а союзником Киева.

    Ранее Мерц заявил о готовности европейских стран к мирным переговорам с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для мирных инициатив.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить главу немецкого правительства главным переговорщиком от Евросоюза.

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    19 июня 2026, 16:58 • Новости дня
    Минэнерго взяло под контроль обеспечение России топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обеспечение внутреннего рынка топливом непрерывно контролируется Министерством энергетики, сообщили в правительстве России.

    Накануне вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, передает РИА «Новости».

    «Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем министерства энергетики. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке», – отметили в кабмине.

    По итогам заседания Новак дал поручение профильным ведомствам. Им предстоит тщательно проанализировать ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты в стране.

    Ранее участники совещания у вице-премьера Александра Новака представили комплекс шагов по приоритетному обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами.

    Заместитель председателя правительства инициировал создание детальной прогностической модели российского топливного рынка.

    Ранее Министерство энергетики заявило о полной готовности отрасли к периоду сезонного роста спроса на бензин.

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    19 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить мандат на переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что наступило подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией, сообщает телеканал Euronews.

    Вопрос о выдаче мандата на диалог с Москвой поднимался на закрытом заседании европейского саммита. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нынешнее время оптимальным для подобных дискуссий, передает РИА «Новости».

    Иностранные журналисты раскрыли детали выступления европейского политика. «Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», – отмечается в материале телеканала Euronews.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал об открытости российского лидера Владимира Путина к контактам. При этом пресс-секретарь президента подчеркивал ошибочность попыток западных стран выстраивать общение с позиции силы.

    В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта также выражал готовность поднять тему подготовки к дипломатическому процессу. Он уточнял, что консультации с лидерами объединения начнутся при наступлении правильного момента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой базой для возможных мирных инициатив.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

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    19 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Акции памяти к 85-летию начала ВОВ пройдут в 60 странах мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Памятные акции, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, пройдут более чем на 2 тыс. площадок в 60 странах мира.

    В рамках мероприятий состоятся традиционные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», а также «Минута молчания» 22 июня, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятия проведут движение «Волонтеры Победы», партия «Единая Россия», Национальный центр исторической памяти при президенте России, движение «Юнармия» и партнерские организации в регионах России и за рубежом.

    Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула значимость этих событий для каждой семьи. «22 июня – день общенациональной памяти и единения. В этот день мы вспоминаем всех, кто погиб на фронте, в тылу, не пережил голода блокады, оккупацию и концлагеря, кто отдал жизнь за свободу и будущее нашей страны», – заявила она.

    Помимо этого, россияне и соотечественники за рубежом смогут принять участие во Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» на портале деньпамяти.рф и высадить деревья в рамках Международной акции «Сад памяти». Особое внимание уделено защите исторической правды и сохранению памяти о жертвах нацистского геноцида, от которого пострадали более восьми млн советских граждан.

    Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева сообщила о запуске портала 22июня.историческаяпамять.рф с методическими и выставочными материалами. Представители молодежных движений, в том числе «Юнармии», отметили важность вовлечения подрастающего поколения в изучение истории для противостояния попыткам ее искажения.

    Ранее в России стартовала ежегодная благотворительная онлайн-акция «Свеча памяти».

    В прошлом году к памятным мероприятиям присоединились более миллиона человек из 62 стран мира.

    Для проведения акции волонтеры подготовили огненные инсталляции в двух тысячах точек планеты.

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    19 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Во Владимирской области запустили производство прицепной техники RuAutoTrailer

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Вязники Владимирской области на базе пустующих площадей ПАО «ОСВАР» открылось предприятие полного цикла по производству прицепной техники ООО «RuAutoTrailer».

    Завод будет выпускать широкую линейку прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей под брендом VollKraft, сообщается в канале ПАО «КАМАЗ» в Max. Ассортимент включает шторные полуприцепы, контейнеровозы, рефрижераторы и бортовые модели.

    Особое внимание на новом производстве уделят выпуску мультисцепок, предназначенных для формирования автопоездов с магистральными тягачами КАМАЗ. «КАМАЗ видит в этом предприятии не просто поставщика, а стратегического партнера. Новая линейка техники – это прямое продолжение нашей философии: предлагать клиенту готовые, эффективные транспортные решения под ключ», – заявил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

    Губернатор Александр Авдеев отметил, что открытие завода является примером экономической политики региона по возрождению утраченных производств. Инвестиции в создание кластера превысят 2,5 млрд рублей, из которых 1,7 млрд уже освоено. Мощность завода составит до восемь тыс. единиц техники в год.

    При выходе на проектную мощность налоговые поступления в бюджет области могут достигнуть одного млрд рублей. На предприятии создадут более 500 новых рабочих мест. В первый год планируется выпустить до 1 750 единиц продукции, а выход на полную мощность ожидается к 2029 году.

    Ранее глава КамАЗа Сергей Когогин доложил президенту об успешном импортозамещении компонентов после ухода иностранных партнеров.

    В мае отечественные машиностроители начали полноцикловую сборку улучшенного магистрального тягача «Валдай 45 Pro».

    В 2024 году компания «УралСпецТранс» запустила в Миассе серийное производство пяти типов специализированных полуприцепов.

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    20 июня 2026, 08:32 • Новости дня
    Премьер Восточного Тимора оценил первую встречу с Путиным на саммите в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава правительства Восточного Тимора Шанана Гужмау поделился впечатлениями от личного знакомства с президентом России на полях саммита в Казани.

    Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил, что благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным увидел в нем надежного партнера АСЕАН, передает РИА «Новости». Беседа политиков состоялась в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    «Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», – отметил глава правительства Восточного Тимора.

    Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между российской стороной и АСЕАН, прошел в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Параллельно с ним свою работу начал Деловой форум Россия – АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Участники саммита в Казани приняли совместную декларацию для расширения сотрудничества.

    Российский лидер предложил нарастить экспорт удобрений и лекарств в государства ассоциации.

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