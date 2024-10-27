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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    12 комментариев
    27 октября 2024, 01:55 • Новости дня

    Иран объявил о праве на ответ после удара Израиля

    Постпредство Ирана при ООН заявило о праве Тегерана на ответ после израильского удара

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, сообщило иранское постпредство при ООН и призвало созвать экстренное заседание Совбеза.

    В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН говорится, что Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ «в надлежащее время» на израильские атаки, основываясь на принципах Устава ООН и международного права, передает ТАСС.

    Тегеран осудил «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля, который, по мнению Ирана, нарушает основные принципы международного права и Устава ООН. Иранская миссия заявила, что действия Израиля угрожают международному миру и безопасности и ведут к дестабилизации региона.

    Иран призвал Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание по израильским ударам. В заявлении Иран подчеркнул необходимость международного осуждения Израиля за агрессию и привлечения его к ответственности за нарушение международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю. Удар по Израилю был вызван убийством ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

    26 октября 2024, 16:10 • Новости дня
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    МИД выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Источник в Министерстве иностранных дел России сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вначале просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По итогам встречи, следуя просьбе Гутерриша, пресс-служба президента России опубликовала краткий, технический комментарий.

    Он запросил, чтобы на начальном этапе встречи не присутствовали представители прессы для предотвращения излишней публичности.

    Тем не менее, после встречи секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о содержании беседы, отметили в МИД. В этом комментарии упоминалось новое предложение, касающееся облегчения прохождения торговых судов в Черном море. Также были затронуты вопросы завершения конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

    Решение секретариата ООН выпустить подробный комментарий после просьбы о минимизации публичности вызвало ощущение противоречивости. Это ставит под вопрос скоординированность действий между различными подразделениями ООН и поднимает вопрос о том, как именно должна освещаться информация о подобных встречах на международной арене.

    Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани. Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за переговоров с Владимиром Путиным.

    На саммите БРИКС Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

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    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Иран оценил результаты нападения Израиля
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    26 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству могла быть подготовлена в Киеве, заявил источник в российском МИД.

    Источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил РИА Новости о том, что новая инициатива Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам судоходства, вероятно, была подготовлена в Киеве. Президент России Владимир Путин выразил намерение изучить данное предложение.

    По словам источника, аналогичное предложение по восстановлению судоходства в Черном море, представленное в июле 2022 года, не могло быть реализовано. Причиной стало невыполнение второго компонента инициативы, который касался облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений.

    Также было отмечено, что в марте этого года гнеральный секретарь ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать. Однако в последний момент от этой идеи отказался президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным.

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    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    25 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море

    WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море

    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    @ REUTERS

    Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов, утверждает американская The Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, Россия предоставила йеменским хуситам спутниковые данные, которые они использовали для нападений на западные суда в Красном море с использованием ракет и дронов.

    Атаки хуситов начались в конце прошлого года на фоне войны в Газе. Однако со временем они начали использовать российские спутниковые данные, чтобы расширить свои удары, пишет WSJ. По информации источника издания, знакомого с ситуацией, и двух европейских оборонных чиновников, данные были переданы через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые находились вместе с хуситами в Йемене.

    Такие действия России свидетельствуют о стремлении Кремля связать США в Ближневосточном регионе, нарушая торговые маршруты и усиливая напряжение на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о том, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля. Газета также сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Wall Streat Journal о якобы торговле оружием с хуситами депутатом законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом.

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    26 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Источник в МИД: Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Tекст: Мария Иванова

    На встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем Владимир Путин подчеркнул важность права наций на самоопределение, которое указано в Уставе ООН, сообщил источник в МИД.

    На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин напомнил о важности права наций на самоопределение, передает РИА «Новости».

    «При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», – указал источник в МИД.

    Путин заявил, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не всегда являются консенсусными. Он также отметил, что нынешние киевские власти игнорируют права русскоговорящего населения Украины и жителей Донбасса.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Отметим, что Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за участия Гутерриша в работе саммита БРИКС в Казани и переговоров с Путиным, что вызвало болезненную реакцию в Киеве.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    26 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Израиль объявил о завершении атаки на Иран

    ЦАХАЛ сообщил о завершении атаки Израиля на объекты в Иране

    Израиль объявил о завершении атаки на Иран
    @ Al Jazeera English/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, заявил ЦАХАЛ. Журналист Барак Равид со ссылкой на брифинг представителей израильской армии сообщил, что операция Израиля носила кодовое название «Дни покаяния».

    ЦАХАЛ заверил, что израильская авиация «благополучно вернулась домой». «Ответный удар был завершен, миссия была выполнена», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Армия обороны Израиля заявила, что целями удара стали «производства, использовавшиеся для изготовления ракет, которые Иран запускал» по Израилю. В заявлении также указывается, что Армия обороны Израиля нанесла удары по местам размещения ракет класса земля-воздух.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что «было три волны ударов»: первая – по системе ПРО, вторая и третья – по «базам, где размещены ракеты и беспилотники, а также предприятиям по их производству». Washington Post пишет, что «список целей включает военные объекты, в частности предприятия по производству ракет и объекты ПВО».

    Кроме того, по информации Jerusalem Post, «удары Израиля по радарам в Сирии были направлены на ослепление возможностей» ПВО Ирана, затем произошли «атаки по Тегерану и Кереджу». Удар по Сирии «не дал Ирану возможности собрать информацию о планах Израиля».

    Официальный представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ «ответит», если «режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации».

    IRNA сообщило, что все авиарейсы в Иране отменены до дальнейшего уведомления.

    Напомним, Израиль атаковал Иран и Сирию. СМИ заявили, что в атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35.

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    26 октября 2024, 03:00 • Новости дня
    Израиль подтвердил удары по Ирану

    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    Израиль подтвердил удары по Ирану
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наносятся удары по военным объектам в Иране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля, передает ТАСС.

    Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Указывается, что США были предупреждены о готовящихся атаках, передает РИА «Новости».

    При этом Reuters со ссылкой на американского чиновника подчеркнуло, что США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана.

    NBC со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских странах заявил, что целями израильских ударов в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

    В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны заявила, что «причиной ряда громких звуков» в Тегеране стала работа ПВО. По данным СМИ, международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов. Кроме того, взрывы произошли в небе над столицей Сирии.

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    26 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов, сообщило агентство Fars. Axios заявил, что Израиль нанес удар по Ирану.

    «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fars.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

    Напомним, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. Также сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя запущенный из Ливана БПЛА.

    В четверг сообщалось, что израильская сторона якобы на время отказалась от плана по ответной атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, касающихся подготовки Израилем удара по Ирану.

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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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