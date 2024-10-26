Госпитализированный после возвращения с МКС астронавт миссии Crew-8 выписан из больницы

Tекст: Мария Иванова

Американский астронавт, госпитализированный после возвращения с Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-8, был выписан из больницы и доставлен в Центр космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне, передает ТАСС. В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщили, что состояние здоровья астронавта оценивается как хорошее, и он продолжит восстановление в обычном режиме.

25 октября стало известно, что астронавт почувствовал недомогание после приводнения корабля Crew Dragon в Атлантическом океане у берегов Флориды. Госпитализация была проведена в целях предосторожности. Вместе с ним на борту находились российский космонавт Александр Гребенкин и астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Отстыковка Crew Dragon от МКС состоялась 23 октября, хотя первоначально планировалась на 8 октября, но была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. Корабль вернулся на Землю 25 октября.

Программа перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА продолжает функционировать, предполагая участие космонавтов обеих стран в совместных миссиях на МКС. Стороны планируют продолжать такие полеты до 2025 года.