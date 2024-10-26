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FPV-дроны уничтожили боевые машины ВСУ в Курской области
Минобороны: FPV-дроны уничтожили боевые машины ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России с помощью FPV-дронов уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, обнаруженные в приграничье Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Минобороны России опубликовало видео уничтожения операторами FPV-дронов группировки войск «Север» двух боевых бронированных машин ВСУ в Курской области. Разведчики обнаружили первую машину, перевозившую живую силу противника, которая была атакована дронами, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Во время попытки противника эвакуировать поврежденную технику, операторы дронов совершили еще одну атаку, завершившуюся уничтожением второй боевой бронированной машины.
Минобороны показало уничтожение САУ ВСУ с помощью «Ланцета» в Курской области.
До этого уничтожение танка ВСУ в этом же регионе попало на видео.