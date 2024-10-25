Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
Суд отправил замглавы Минэнерго Мочальникова под домашний арест
Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников отправлен под домашний арест по решению Никулинского суда Москвы, его подозревают в злоупотреблении полномочиями и в мошенничестве.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте чиновника на срок до 24 декабря 2024 года, передает ТАСС.
Мочальникову также предъявлено обвинение по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности».
По информации МВД, Мочальников также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее МВД публиковало видеозапись с задержанием Мочальникова в его частном доме. В рамках расследования также были задержаны бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский и еще два человека.