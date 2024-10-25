Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?0 комментариев
МВД показало задержание замминистра энергетики России
Волк: Замминистра энергетики России Сергей Мочальников задержан за мошенничество
Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников задержан в своем доме по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в рамках дела о хищении средств, выделенных на ликвидацию убыточных угольных шахт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мочальников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним задержаны бывший заместитель министра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения. Заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова задержали в его частном доме, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.
В сообщении уточняется, что ГУЭБиПК МВД и УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве совместно с сотрудниками ФСБ выявили противоправную деятельность, связанную с заключением контрактов на ликвидацию убыточных угольных шахт с 2014 по 2023 год. Работы, предусмотренные контрактами, были выполнены частично, однако акты приемки и экспертные заключения подписаны представителями Минэнерго и бюджетного учреждения.
В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159, связанной с мошенничеством, и ст. 285 УК РФ о злоупотреблении полномочиями. Оперативники задокументировали причастность фигурантов к хищениям бюджетных средств. В отношении четверых задержанных, включая Мочальникова, ведется следствие, обыски проведены по местам их проживания и работы.
Ранее был задержан бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский в Москве по делу о мошенничестве.
Следствием установлено, что Яновский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, что связано с его деятельностью на посту чиновника.