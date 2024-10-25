МВД показало задержание замминистра энергетики России

Волк: Замминистра энергетики России Сергей Мочальников задержан за мошенничество

Tекст: Вера Басилая

Мочальников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним задержаны бывший заместитель министра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения. Заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова задержали в его частном доме, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

В сообщении уточняется, что ГУЭБиПК МВД и УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве совместно с сотрудниками ФСБ выявили противоправную деятельность, связанную с заключением контрактов на ликвидацию убыточных угольных шахт с 2014 по 2023 год. Работы, предусмотренные контрактами, были выполнены частично, однако акты приемки и экспертные заключения подписаны представителями Минэнерго и бюджетного учреждения.

В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159, связанной с мошенничеством, и ст. 285 УК РФ о злоупотреблении полномочиями. Оперативники задокументировали причастность фигурантов к хищениям бюджетных средств. В отношении четверых задержанных, включая Мочальникова, ведется следствие, обыски проведены по местам их проживания и работы.

Ранее был задержан бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский в Москве по делу о мошенничестве.

Следствием установлено, что Яновский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, что связано с его деятельностью на посту чиновника.