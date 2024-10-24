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Названа причина задержания бывшего замминистра энергетики Яновского
Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, что связано с его деятельностью на посту чиновника.
Бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, что связано с его деятельностью на посту чиновника, сообщили источники.
Задержание бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского связано с его деятельностью на посту чиновника, сообщает ТАСС. По информации правоохранительных органов, его подозревают в хищении бюджетных средств. В связи с этим следственные органы начали проводить обыски по местам проживания экс-чиновника.
Следователи активно изымают документы, которые могут иметь значение для следствия. По словам представителя правоохранительных органов, обыски проводятся с целью сбора доказательств в рамках дела о мошенничестве.
На данный момент следствие выясняет все обстоятельства дела. Однако подробности пока не раскрываются, и остается неизвестным, какие именно хищения инкриминируются бывшему чиновнику.
Ранее сообщалось, что Анатолий Яновский задержан в Москве по делу о мошенничестве.
Премьер-министр Михаил Мишустин в 2021 году отправил в отставку замминистра энергетики Анатолия Яновского, курировавшего в ведомстве угольную отрасль и международную деятельность.