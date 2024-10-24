Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
В Москве задержан экс-замминистра энергетики Яновский
Экс-замминистра энергетики России Анатолий Яновский задержан за мошенничество
Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский задержан в Москве по делу о мошенничестве, сообщили в правоохранительных органах.
Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский доставлен на допрос к следователям. В правоохранительных органах сообщили, что после допроса будет решен вопрос о мере пресечения, передает ТАСС.
Задержание связано с делом о махинациях в угольной отрасли, в рамках которого другие фигуранты дали показания против Яновского, пишет «Коммерсант».
Анатолий Яновский занимал должность заместителя министра с 1998 года, сначала в Министерстве топлива и энергетики, после чего перешел в Министерство энергетики. В 2004 году, после создания Министерства промышленности и энергетики, он руководил в нем департаментами, а в 2007 году стал заместителем главы ведомства. На посту замминистра энергетики России Яновский курировал международное сотрудничество, угольную, сланцевую и торфяную промышленность.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку Яновского в июле 2021 года.
Ранее бывшего министра строительства Рязанской области арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сумма которого превышает 20 млн рублей.