Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.10 комментариев
Экс-главу Минстроя Рязанской области арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего министра строительства Рязанской области арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сумма которого превышает 20 млн рублей.
Задержано также и доверенное лицо бывшего чиновника, некий исполнительный директор коммерческой организации, сообщили в региональной полиции, передает РИА «Новости».
Предварительное расследование выявило, что с 2023 по 2024 год экс-чиновник в сговоре с доверенным лицом намеревался получить более 20 млн рублей. Он покровительствовал заключению контрактов подрядными организациями, а также содействовал приемке и оплате работ в рамках госпрограмм. Посредника задержали с поличным при получении 20 млн рублей.
По месту жительства в Московской области был задержан бывший министр. В его доме и домах сообщников обнаружены документы и предметы, подтверждающие их противоправные действия. Экс-чиновника доставили в Рязань, суд поместил его под стражу, посредника – под домашний арест.
Операция по задержанию была проведена при поддержке ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области с участием СОБР Росгвардии.
Ранее Солнечногорский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего главу одного из отделов главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря за взятку от руководства предприятия в виде электросамоката и телевизора.