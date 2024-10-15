Экс-главу Минстроя Рязанской области арестовали по делу о мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержано также и доверенное лицо бывшего чиновника, некий исполнительный директор коммерческой организации, сообщили в региональной полиции, передает РИА «Новости».

Предварительное расследование выявило, что с 2023 по 2024 год экс-чиновник в сговоре с доверенным лицом намеревался получить более 20 млн рублей. Он покровительствовал заключению контрактов подрядными организациями, а также содействовал приемке и оплате работ в рамках госпрограмм. Посредника задержали с поличным при получении 20 млн рублей.

По месту жительства в Московской области был задержан бывший министр. В его доме и домах сообщников обнаружены документы и предметы, подтверждающие их противоправные действия. Экс-чиновника доставили в Рязань, суд поместил его под стражу, посредника – под домашний арест.

Операция по задержанию была проведена при поддержке ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области с участием СОБР Росгвардии.

Ранее Солнечногорский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего главу одного из отделов главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря за взятку от руководства предприятия в виде электросамоката и телевизора.