Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

Рар: Немцы больше не хотят платить армии украинских беженцев

Политолог Рар указал на изменение отношения немцев к украинским беженцам

Tекст: Анастасия Куликова

«В Германии давно уже нет экономического роста, эксперты предвидят кризис. Госбюджет не может безгранично тратиться, а социальные расходы слишком высокие, растет «армия» пенсионеров и «армия» беженцев», – заметил германский политолог Александр Рар.

По его словам, только 19 из 83 млн немцев являются налогоплательщиками. «Берлин не предвидел, что конфликт вокруг Украины продлится так долго, а также не рассчитывал, что число беженцев будет постоянно расти. Все это может продолжаться еще годы», – продолжает собеседник.

Он указывает: правительству Германии приходится экономить. «А тут еще предвидятся миллиардные расходы на милитаризацию, приготовление к дальнейшему конфликту с Россией», – рассуждает аналитик. Рар также обратил внимание на перемену отношения граждан ФРГ к украинским беженцам. «Если изначально их носили на руках, то теперь приходит отчуждение. Немцы больше не хотят за них платить из собственного кармана», – подчеркнул политолог.

«Пока протестов по этому поводу нет, ведь люди привыкли к тому, что у богатого правительства денег хватит на все. Но тем не менее растет страх, что все может обернуться иначе, население начинает выбирать такие оппозиционные партии, как АдГ. И в этом свете канцелярия Шольца вынуждена менять свою политику, чтобы не потерять власть», – считает спикер.

Согласно его прогнозам, после снижения размера пособий часть украинцев будет вынуждена устроиться на работу в Германии. «Уже сейчас в Берлине появляются украинские санитары, а также прочий медицинский персонал. Допускаю, что еще часть уедет домой, ведь военные действия практически не распространяются на Западную Украину», – пояснил он.

«Другое дело, что совсем непонятно, почему власти, сталкивающиеся с большими проблемами из-за беженцев, не делают самого логичного – не усиливают дипломатию для мирного урегулирования конфликта. Это касается не только Украины, но и Сирии. Пока что канцелярия руководствуется только моралью и идеологией. Они хотят показать, что страна придерживается либеральных ценностей. Realpolitik отдыхает», – заключил Рар.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер объявил о планах отменить гражданское пособие (Burgergeld) для украинцев. Эта выплата, составляющая 563 евро в месяц, предоставляется безработным гражданам ФРГ. Украинские беженцы получают эту поддержку с июня 2022 года.

«Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы», – отметил Линднер.

Министр подчеркнул, что украинцы, подобно другим беженцам, должны будут получать пособие в 460 евро, что меньше, чем Burgergeld. Несмотря на это, Линднер заверил, что украинцам не потребуется проходить процедуру предоставления убежища, однако они не будут автоматически получать гражданское пособие.

По данным Deutsche Welle (признана иноагентом), в Германии сейчас находится около 1,2 млн украинцев, из них 65% получают Burgergeld. Эта доля значительно превышает показатели среди беженцев из других стран. Впрочем, это вполне объяснимо: выплаты беженцам в других странах ЕС значительно меньше, чем в Германии. Например, в Польше выплачивается начальная помощь в размере 70 евро, а в Швеции можно получить выплаты только посуточно (180 евро в общем за месяц), приводит пример РБК.

В Германии политики разного уровня поднимают вопрос об отмене выплат беженцам. Так, глава оппозиционной фракции ХДС/ХСС в парламенте Торстен Фрай отмечал, что гражданские денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы. Как передает Tagesschau, большинство украинских женщин, которые нашли убежище в соседних странах, «давно работают». В Германии же ситуации обратная, и, по мнению главы ХДС/ХСС, это «неприемлемо».