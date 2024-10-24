В Норвегии поезд сошел с рельсов, погиб один человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за происшествия также пострадали четыре человека, троих из них доставили в больницу, а одного – в дежурную медицинскую службу, сказал Эйлертсен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet.

По словам Эйлертсена, у остальных пассажиров легкие ранения. На момент происшествия в поезде находились 55 человек. Эвакуация людей осуществляется в город Му-и-Рана. Представитель полиции провинции Нурланн Кеннет Лауритсен предположил, что причиной инцидента мог стать горный обвал.

В сентябре в Германии при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом пострадали 13 человек. В 2018 году пассажирский поезд «Байтерек», следовавший из Астаны в Алма-Ату, сошел с рельсов, погиб один подросток, а трое взрослых получили травмы.