Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Пассажирский поезд в Германии столкнулся с грузовым
В Германии столкнулись пассажирский и грузовой составы, 13 раненых
В Германии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом, в результате чего пострадали 13 человек, трое из которых получили серьезные травмы.
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает Spiegel. Авария произошла на железнодорожном участке между городами Ксантен и Дуйсбург, около 7.30 по местному времени. Трое из пострадавших получили серьезные травмы, однако жизням всех пострадавших, как заявила полиция, ничто не угрожает.
По данным издания, пассажирский поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом ни один из поездов не сошел с рельсов. Местные власти проводят расследование инцидента, чтобы выяснить причины аварии и предотвратить подобные случаи в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре поезд в США столкнулся с грузовиком, перевозившим самоходную артиллерийскую установку, сообщали местные СМИ. В свою очередь, в конце августа в ЮАР произошла другая авария с участием поезда, когда товарный состав столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего несколько человек погибли и десятки получили ранения. В то же время в России также имело место серьезное происшествие на железной дороге, когда пассажирский поезд сошел с рельсов в Иркутской области из-за схода грунта.