Пассажирский поезд в Германии столкнулся с грузовым

В Германии столкнулись пассажирский и грузовой составы, 13 раненых

Tекст: Денис Тельманов

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает Spiegel. Авария произошла на железнодорожном участке между городами Ксантен и Дуйсбург, около 7.30 по местному времени. Трое из пострадавших получили серьезные травмы, однако жизням всех пострадавших, как заявила полиция, ничто не угрожает.



По данным издания, пассажирский поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом ни один из поездов не сошел с рельсов. Местные власти проводят расследование инцидента, чтобы выяснить причины аварии и предотвратить подобные случаи в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре поезд в США столкнулся с грузовиком, перевозившим самоходную артиллерийскую установку, сообщали местные СМИ. В свою очередь, в конце августа в ЮАР произошла другая авария с участием поезда, когда товарный состав столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего несколько человек погибли и десятки получили ранения. В то же время в России также имело место серьезное происшествие на железной дороге, когда пассажирский поезд сошел с рельсов в Иркутской области из-за схода грунта.