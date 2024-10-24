Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Smartavia уволила пилота после инцидента с самолетом в Сочи
Опытный пилот авиаперевозчика Smartavia Олег Ряполов уволен после инцидента с касанием хвостовой частью фюзеляжа взлетной полосы в аэропорту Сочи в августе.
Авиакомпания уволила командира воздушного судна Boeing 737-800 Олега Ряполова после инцидента в Сочи 18 августа 2024 года. Расследование, проведенное специальной комиссией, выявило серьезные ошибки в действиях пилота, что привело к касанию хвостовой частью фюзеляжа взлетной полосы, передает РБК.
В Smartavia подчеркнули, что профессия пилота требует особой ответственности за безопасность пассажиров и техники, а также соблюдения всех правил летной эксплуатации. Инцидент произошел при благоприятных погодных условиях: ветер 270 градусов 4 м/с, видимость более 10 км, температура +29 градусов Цельсия.
Согласно материалам Росавиации, инцидент был связан с ошибками при посадке. После первого приземления самолет повторно оторвался от ВПП, что сопровождалось выпуском спойлеров и уменьшением скорости. Отклонение штурвала на кабрирование привело к увеличению угла тангажа более девяти градусов и повторному касанию полосы хвостом.
Олег Ряполов, ранее военный летчик, имеет богатый опыт. Он окончил с отличием Армавирское авиационное училище и Военную академию ПВО. Служил на Сахалине и Кубе, летал в составе группы «Стрижи» на МиГ-29.