Песков заявил, что членство в НАТО и ЕС не мешает вступлению в БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о «расколе» в БРИКС, сообщает ТАСС. Он заявил каналу НТВ, что в объединении никто не стремится сотрудничать против кого-либо. Песков прокомментировал публикации западных СМИ, в которых говорилось о якобы намечающемся расколе на саммите БРИКС из-за желания России и Китая превратить организацию в антиамериканскую коалицию.

Песков подчеркнул, что все страны БРИКС сотрудничают ради собственных национальных интересов. Он отметил, что проекты в экономической и финансовой сферах, а также создание совместных инвестиционных платформ направлены на благо государств-участников, а не на противодействие другим международным структурам.

По словам Пескова, членство в НАТО не является препятствием для вступления в БРИКС. В комментарии телеканалу НТВ он пояснил, что с точки зрения БРИКС и его основных подходов никаких возражений по этому поводу нет. Он также добавил, что нахождение в Евросоюзе не является преградой для вступления в БРИКС.

Песков отметил, что организация не ставит условий своим участникам и партнерам, в отличие от НАТО и ЕС, где часто практикуется выбор «или с ЕС, или с Россией». Именно отсутствие жестких условий делает БРИКС более привлекательной для потенциальных участников, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что участники организации, представляющие разные континенты и культуры, являются единомышленниками, поддерживающими равенство и взаимное уважение, а также отметил значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность.