Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.0 комментариев
Советник президента Бразилии ответил на претензии Германии по поводу России
Бразилия поддерживает хорошие отношения с Россией и выступает против введения санкций, так как считает их неэффективными, заявил главный советник президента Бразилии Селсу Аморим.
Главный советник президента Бразилии по внешней политике дал интервью немецкому журналу Spiegel, в ходе которого подчеркнул, что санкции против России не обеспечивают эффективного воздействия и не приведут к желаемому результату.
Уточняется, что немецкий журналист в ультимативной манере задал вопрос о позиции Бразилии относительно введения санкций против России, на что Аморим ответил, что Бразилия не поддерживает точку зрения Запада в данном вопросе.
«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», – подчеркнул он.
Данное заявление было сделано накануне саммита БРИКС в Казани.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям.