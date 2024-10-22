Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые ДГТУ предложили использовать продукты переработки техногенных отходов Донбасса для создания керамических кирпичей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Buildings. Этот проект направлен на снижение стоимости производства стройматериалов за счет использования отходов. Техногенные отходы, в частности угольные терриконы, содержат такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники, которые могут быть использованы для производства кирпичей.

В ДГТУ отметили, что количество таких отходов ежегодно увеличивается, что требует поиска эффективных решений для их утилизации и переработки. Декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ, Хунгианос Явруян, отметил, что переработка терриконов привлекла внимание строительной промышленности, так как эти материалы обладают необходимыми свойствами и приемлемой стоимостью.

Кроме того, Явруян подчеркнул, что техногенные сырьевые продукты могут быть использованы не только на юге России, но и в других угледобывающих регионах из-за их низкой стоимости и возможности минимизации затрат на обжиг благодаря содержанию угля.

В дальнейшем ученые планируют изучить обжиговые свойства аргиллитов, алевролитов и песчаников, а также разработать оптимальные технологии и подобрать оборудование для производства керамических кирпичей. Это исследование может открыть новые возможности для более рационального использования техногенных отходов и снизить затраты на производство стройматериалов.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что высокие темпы восстановления Донбасса стали возможны благодаря объединению усилий людей и строительных организаций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Москве прошла премьера фильма, посвященного жизни ДНР и процессу воссоединения с Россией.