Tекст: Валерия Городецкая

На мероприятии, прошедшем в рамках проекта «Знание.Кино», эксперты и гости обсудили значимость воссоединения исторических территорий с Россией и его влияние на жизнь людей и геополитическое положение страны, сообщается на сайте Российского общества «Знание».

Документальный цикл насчитывает пять серий и содержит уникальные архивные кадры и кинохронику, ранее нигде не публиковавшиеся. Внимание зрителей было сосредоточено на вопросах восстановления инфраструктуры, роли волонтеров и сохранения культуры ДНР.

Режиссер Василий Цимбал отметил историческую значимость воспроизведенных архивных материалов. «Я счастлив, что сегодня, в сердце нашей Родины, мы можем показать этот фильм, потому что возвращение исторически российских территорий – знаковое событие», – сказал он.

Каждая серия отображает определенный исторический период, отметил режиссер. «Кадры 1950-х – начала 1960-х годов стали частью нашей картины, и сегодня, благодаря таким важным находкам, у всех желающих есть возможность познакомиться с историей развития шахтерского края, который вопреки всему вернулся домой, в Россию», – подчеркнул Цимбал.

В обсуждении приняли участие председатель Общественного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков, телеведущий и военный корреспондент Андрей Афанасьев, а также полковник Александр Головашкин.

Кинопоказы в рамках проекта «Знание.Кино» проходят по всей России, включая такие площадки, как Университет науки и технологий МИСИС и детский лагерь «Артек». Показ фильма планируется до конца октября по всей стране, а расписание мероприятий доступно в Telegram-канале проекта.

Изменения в жизни новых регионов после воссоединения с Россией также обсуждали 26 сентября в бизнес-центре АРМА в рамках проекта «Знание.Государство». С приветственным словом к участникам встречи, организованной Российским обществом «Знание», обратился глава ДНР Денис Пушилин.