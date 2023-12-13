Высокие темпы восстановления Донбасса объяснили на выставке «Россия»

На выставке «Россия» рассказали о восстановлении промышленности, сельского хозяйства, школ и детсадов Донбасса

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Промышленные предприятия ДНР вновь начали свою работу. Но случилось это только после возвращения домой – в Россию. Запущены большие и малые шахты, тысячи тружеников со всей страны приехали восстанавливать наш край. У нас уже ремонтируются дороги, заводы по производству бетона, кирпича, плитки. Упор делается на это, но также в субъекте есть сельскохозяйственное производство, кондитерские предприятия: «ДонКо» и «Лаконд», – рассказала Анна Чочуа, представитель ДНР на Международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

«Многие после 2014 года потеряли свои рабочие места, а сейчас появилась возможность снова начать зарабатывать. Это особенно важно для таких предприятий, как Донецкий металлургический завод, там просто город в городе. Его запуск и наращивание производства являются одним из опорных направлений местных властей. В целом дончане чувствуют воодушевление – зарплаты повысились, растет уровень соцподдержки. Это глоток свежего воздуха», – продолжила она.

«На этом фоне возможности роста Луганска тоже почти неисчерпаемы. Во-первых, у нас производится антрацит, аналога которого нет в мире. У нас замечательные шахты, плодородные земли. Федеральная власть и регионы-кураторы оказывают беспрецедентную помощь, а люди любят Родину не для протокола, а по-настоящему», – указала Инна Корнейчук, главный консультант отдела музейного дела Министерство культуры ЛНР.

«К сожалению, часть региона была до недавнего времени вообще стерта с лица земли, но сейчас уже работают школы, детсады, заводы, магазины, музеи и детские центры. Как работник этой сферы, хочу поблагодарить за поддержку Минкульт РФ и Президентский фонд культурных инициатив», – добавила собеседница.

«Если говорить о промышленности, в том числе пищевой, то у нас производят потрясающие колбасы и мясные деликатесы, есть замечательное «Королевское мороженое», мы его раздавали тут на выставке, все были в восторге. Также на стенде представлен настоящий 75-киллограммовый каравай, выпеченный и привезенный из ЛНР. Трогать его, если честно, нельзя, но дети часто тихонечко подкрадываются сзади и отщипывают кусочки. Во-первых, они не верят, что каравай настоящий. Во-вторых, очень уж он вкусно пахнет», – рассказала она.

«Мы уже были встроены в производственно-логистические цепочки больших государств – Российской империи, СССР. Так что возобновить это в составе РФ будет легче, чем начинать заново. Кстати, многие сферы для инвестиций у нас уже заняты, поэтому перспективы у региона очень оптимистичные», – резюмировала Корнейчук.

С 12 по 19 декабря на выставке «Россия» проходят дни регионов Южного федерального округа. Ранее на выставке прошел день ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник рассказал, что по поручению президента Владимира Путина 32 региона страны оказывают шефскую помощь городам и районам республики: строят и ремонтируют социальные объекты, дома, дороги, инфраструктуру ЖКХ.

«Благодаря другим поручениям главы государства обновляется материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, культуры. Много делается для развития молодежи, которая все активнее вовлекается во всероссийскую молодежную повестку, получает новые возможности для развития и участия в жизни региона и всей страны», – отметил он.

По его словам, в ЛНР восстановлены уже более 3,5 тыс. объектов экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Среди активно развивающихся отраслей – машиностроение, металлургия и сельское хозяйство.

В начале декабря Путин посетил выставку и осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны. Выступая затем на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, он призвал дипломатов посетить выставку на ВДНХ, чтобы главы диппредставительств смогли наглядно сами увидеть, чем живет Россия.