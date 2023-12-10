ЛНР презентовала приоритеты развития на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня Луганская Народная Республика активно восстанавливается при всемерной поддержке федеральных властей и непосредственно президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Так, по его поручению, 32 региона России оказывают шефскую помощь городам и районам нашей республики: строят и ремонтируют социальные объекты, дома, дороги, инфраструктуру ЖКХ. Благодаря другим поручениям президента Владимира Путина обновляется материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, культуры. Много делается для развития молодежи, которая все активнее вовлекается во всероссийскую молодежную повестку, получает новые возможности для развития и участия в жизни региона и всей страны», – отметил Пасечник.

В ЛНР восстановлены уже более 3,5 тыс. объектов экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Среди активно развивающихся отраслей – машиностроение, металлургия и сельское хозяйство.

В рамках соглашения о сотрудничестве ЛНР с акционерным обществом «Российский экспортный центр» реализуется экспортное сопровождение региональных субъектов предпринимательской деятельности.

В День региона на выставке «Россия» проходит расширенный совет ректоров вузов ЛНР с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ. Здесь обсуждают программы развития вузов Республики, расширение их взаимодействия с ведущими вузами страны – в научно-исследовательской работе, обмене опытом с профессорско-преподавательским составом.

На выставке в День ЛНР также запланированы выступления духового оркестра и студентов Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского, оркестра народных инструментов «Фолк мьюзик». Играют спектакль артисты Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева.

Педагоги и учащиеся Луганского Республиканского центра эколого-натуралистического творчества подготовили мастер-классы по изготовлению новогодних украшений из природных материалов, в том числе открыток в технике витражной флористики, цветочных композиций в новогоднем оформлении, елочных игрушек из ореховой скорлупы, шишек, древесины.

Важная часть образовательной программы – лекция, посвященная выдающемуся российскому лингвисту Владимиру Далю, который родился на луганской земле.

Посетители выставки «Россия» также получили наглядную возможность изнутри изучить горняцкий труд – на стенде региона можно примерить шахтерскую спецодежду и набор необходимого оборудования, от каски и светильника до самоспасателя, общий вес которых составляет десятки килограммов. На память каждому примерившему остается кусочек антрацита – ценного вида каменного угля, добываемого на Луганщине.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.