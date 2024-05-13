«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
Киркоров подал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве
Адвокат Киркорова рассказал подробности о суде с Успенской
Как сообщил адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский, представительница Любови Успенской Елена Сенина не была готова к слушанию и просила перенести заседание.
По его словам, суд выслушал ходатайство, но в итоге решил начать процесс, передает «Газета.Ru».
В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал 10 млн рублей компенсации и 2 млн рублей судебных издержек.