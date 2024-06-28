Tекст: Валерия Городецкая

Успенская подала в суд на Киркорова из-за его высказываний в интервью под заголовком «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе», передает ТАСС.

Заседание по иску пока не назначено.

В мае Киркоров подал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве.