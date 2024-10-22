Вучич рассказал об условиях газовой сделки с Россией

Президент Сербии Вучич озвучил условия покупки газа у России зимой

Tекст: Антон Антонов

«В сутки 6 млн кубометров газа, плюс 2 млн для российских компаний, которые его потребляют в Сербии «Петрохемия» и ТЭС Панчево, а также ТЭЦ Нови-Сад», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

Также «говорили и о дополнительных «гибких» 3 млн кубометров газа». По его словам, цены, о которых удалось договориться, оказались «очень хорошими», а Москва при согласовании условий «была честна».

Вучич, говоря об условиях покупки 6 млн кубометров газа, пояснил: «Если цена на голландской бирже TTF сегодня 440 долларов за 1 тыс. кубометров газа, то цена для нас была бы 323 доллара. Это каждый день меняется, но в любом случае цена намного ниже той, которая на TTF». На «два дополнительных миллиона кубометров тоже, а на еще 3 млн кубометров 70% биржевой цены и 30% по «нефтяной формуле», сообщил Вучич. Он поблагодарил Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал продлить договор по поставкам газа в Сербию во время общения с сербским вице-премьером Александром Вулиным в сентябре 2024 года. Россия предоставляет Сербии энергоресурсы на выгодных условиях. В 2025 году заканчивается действующий контракт на поставку газа.