За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
В Госдуме спрогнозировали появление 100 тыс. рабочих мест в химической промышленности
Важнейшим направлением реализации национального проекта «Новые материалы и химия» остается кадровое обеспечение химической отрасли. Ожидается создание порядка 40 тыс. новых рабочих мест, а с учетом замещения выбывающих специалистов – порядка 100 тыс., сообщила депутат Госдумы Мария Василькова.
Заседание Координационного совета по импортозамещению химической продукции Госдумы прошло на выставке «Химия-2024», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главной темой стало обсуждение реализации национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия», который станет основополагающим стратегическим документом для четырех отраслей.
«Преимуществом кластерного подхода являются развитие кооперационных связей, консолидация спроса, оптимизация затрат и концентрация мер государственной поддержки на перспективных точках роста», – заявила Василькова.
За год удалось создать Межрегиональный промышленный химический кластер на базе предприятий Иркутской области и других регионов. В кластер вошли 11 предприятий, которые реализуют три проекта по производству импортозамещающей продукции. Участники смогут претендовать на государственную поддержку, включая льготное кредитование и субсидии.
Ключевым направлением остается кадровое обеспечение химической отрасли. Василькова подчеркнула необходимость системы непрерывной подготовки кадров, аналогичной медицинской, а также сокращение сроков обучения для выпускников профессиональных образовательных организаций.