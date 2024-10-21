Тягач упал на железнодорожные пути в Петербурге, водитель погиб

В Петербурге тягач упал на железнодорожные пути после столкновения с ограждением

В Петербурге тягач с полуприцепом на КАД врезался в силовое ограждение и упал на железнодорожные пути. Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел около 10.00 на 689-м км Московского шоссе, в Пушкинском районе, над Витебским проспектом. Водитель тягача, управляя транспортным средством, столкнулся с ограждением, в результате чего его выбросило из кабины.

Вследствие происшествия большегрузный автомобиль загорелся, водитель скончался на месте от полученных травм. В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП, личность погибшего водителя устанавливается.

Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств аварии. Ведутся работы по восстановлению движения на железнодорожных путях, пострадавших из-за падения тягача.

Ранее в понедельник в Москве на набережной Тараса Шевченко легковой автомобиль упал в реку, повредив ограждение, экстренные службы спасли и госпитализировали двух человек.

А в апреле в Вязьме путепровод обвалился вместе с грузовиком и легковым автомобилем.