  • Новость часаИзраиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Шумахер появился на публике после долгого перерыва
    Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром
    Российский флаг установили на администрации Угледара
    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину
    Французский парламент отклонил импичмент Макрона
    ABBYY назвала причину увольнения всех россиян
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 15:56 • Новости дня

    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

    Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.

    Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.

    До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

    Коментарии (41)
    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (14)
    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Коментарии (3)
    1 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине

    Экс-президент Украины Порошенко стал богаче на 1 млрд гривен за месяц

    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр Росфинмониторинга вместе с сыном Алексеем как экстремистское объединение) заработал за сентябрь 1 млрд гривен. Это его рекорд по доходам – даже до начала СВО Порошенко зарабатывал существенно меньше.

    Бывший президент Украины и олигарх Петр Порошенко за сентябрь установил рекорд по своим заработкам, получив 1 млрд гривен (около 24 млн долларов), пишет украинское издание «Инсайдер». Основным источником дохода украинского олигарха стали проценты за выведенные с Украины средства. В издании отмечают, что такие заработки превратили Порошенко в одного из самых богатых людей Европы, сообщает ТАСС.

    До начала конфликта Порошенко, указывается в статье, зарабатывал около 8 млн гривен (183 тыс. долларов) в месяц. В августе его состояние уже превысило 1 млрд долларов, однако часть этих доходов принадлежит его сыновьям, которые, будучи военнообязанными, покинули страну с началом военных действий и не вернулись.

    Также сообщается, что к концу 2023 года состояние Порошенко достигло 954 млн долларов, тогда как в конце 2022 года оно составляло 730 млн долларов. Еще в 2022 году экс-президент потерял более половины своего состояния, которое оценивалось в 1,6 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что Порошенко вошел в десятку богатейших бизнесменов Украины.

    Коментарии (13)
    1 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окрестностях освобожденного Вишневого в Харьковской области ведутся активные боевые действия, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.

    Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Напомним, в конце августа он также заявил, что Украина провела «позитивные» испытания собственной баллистической ракеты.


    Коментарии (19)
    1 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что киевскому режиму передано тем или иным образом 242 млрд долларов, налогоплательщикам на Западе следует подумать об этом, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.

    Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Коментарии (6)
    2 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара

    Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на фронте из-за потери Угледара

    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Генеральный штаб ВСУ признал сложную ситуацию для украинских войск на фронте, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано после сообщения о потере Угледара украинскими силами. В Генштабе отметили: «Ситуация на фронте остается сложной».

    Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что российские войска имеют преимущество как в живой силе, так и в технике, что усложняет обстановку для ВСУ. Потеря Угледара стала значительным ударом для украинских войск, усилив и без того тяжелую ситуацию на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Тем временем военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется. Кроме того, в окружении российской армии в Угледаре могут находиться сотни украинских военнослужащих.

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    МИД Украины опроверг слухи о возможных территориальных уступках России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона назвала не соответствующими действительности сообщения прессы о том, что якобы обсуждает уступки для урегулирования конфликта с российской стороны.

    Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что присутствовал на всех встречах главы МИД страны Андрея Сибиги при поездке в США, передает РИА «Новости».

    Тихий заявил, что ни на одной встрече не было предложений, обсуждений или намеков на территориальные компромиссы. «Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями», – добавил он.

    Сообщение Financial Times о том, что Сибига якобы обсуждал в Соединенных Штатах компромиссы при урегулировании конфликта назвал неправдой.

    Коментарии (7)
    1 октября 2024, 23:05 • Новости дня
    В Раде потребовали отставки министра обороны Украины

    Депутат Рады Гончаренко потребовал отставки Умерова с поста министра обороны Украины

    В Раде потребовали отставки министра обороны Украины
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Как следует из слов депутата Рады, российские войска освободили Угледар. «Умеров должен уйти в отставку. Немедленно», – приводит слова украинского депутата РИА «Новости».

    Напомним, военкоры сообщают об освобождении Угледара, но минобороны России или Украины пока что не подтвердили эту информацию.

    Коментарии (3)
    2 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 13:28 • Новости дня
    ВСУ подтвердили выход из Угледара

    Украинские войска вышли из Угледара по приказу командования

    ВСУ подтвердили выход из Угледара
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные получили разрешение на маневрирование и начали вывод подразделений из Угледара, о чем сообщила оперативно-стратегическая группировка «Хортица».

    Украинские войска начали эвакуацию из Угледара, передает ТАСС.

    Группировка «Хортица» подтвердила, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из этого населенного пункта.

    По словам представителей командования, вывод войск из Угледара проходит в рамках специально организованного маневра, передает «Страна.ру».

    Генштаб Вооруженных сил Украины называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Ранее военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    До этого сообщалось, что российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

    Коментарии (2)
    2 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Польша не смогла набрать украинцев для бригады ВСУ

    Польша не смогла начать обучение бригады для ВСУ из-за нехватки украинских добровольцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Польше не смогли собрать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш порталу Wirtualna Polska.

    По его словам, Польша оказалась неспособной собрать достаточное количество добровольцев среди украинцев, проживающих на ее территории, чтобы сформировать бригаду для ВСУ, передает ТАСС.

    По словам министра, польская сторона была готова начать обучение уже в начале сентября, однако количество людей, записавшихся в бригаду, оказалось слишком малым. Он подчеркнул, что Польша несет ответственность только за подготовку, а набор добровольцев является задачей украинской стороны. Косиняк-Камыш отметил, что амбиции Украины по созданию целой бригады пока не реализованы.

    Сложившаяся ситуация вызывает в польском обществе недовольство. Это может повлиять на восприятие Польши как союзника Украины в ее конфликте с Россией.

    Отметим, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из граждан постсоветской республики, проживающих в Евросоюзе, не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку. В то же время на Украине около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации в армию.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждал, что Запад создает коалицию вторжения на Украину, где ключевая роль отводится восточноевропейским республикам.

    Коментарии (4)
    1 октября 2024, 21:02 • Новости дня
    На Украине признали бои в центре Угледара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Назначенный украинскими властями руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал факт боевых действий в городе Угледаре в ДНР.

    ВС России сейчас находятся почти в центре города, ведутся активные боевые действия, в населенном пункте остаются 107 человек, сказал Филашкин, передает «Лента.ру».

    По его словам, в числе этих людей нет несовершеннолетних. Он пояснил, что из-за боевых действий туда сложно доставить гуманитарную помощь.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что российская армия заняла южную, западную и восточную части Угледара.

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Су-35 прикрыли вертолеты при ударах по ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Штурмовики и вертолеты, наносившие удары по объектам украинских военных в Курской области, прикрыли истребители Су-35 ВКС России, сообщило Минобороны.

    Истребители провели плановое патрулирование в приграничной зоне Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    Су-35 отработали прикрытие действий штурмовиков и бомбардировщиков, а также вертолетов армейской авиации, наносивших удары по военным объектам и технике ВСУ.

    В конце сентября Су-35С также прикрывали авиацию и вертолеты, бившие по военной технике и объектам ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Арабские дипломаты попросили Лаврова о встрече из-за эскалации на Ближнем Востоке
    Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке
    Дроны атаковали два грузовика в Белгородской области, погиб водитель
    Кобахидзе осудил отказ Зурабишвили подписать закон о запрете гей-пропаганды в Грузии
    Дуров подтвердил раскрытие Telegram данных преступников по запросам властей
    Кушанашвили заявил, что пережил длительную операцию по удалению опухоли
    Стали известны подробности похищения кенгуренка из зоопарка в Ярославле

    Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды

    Нефть в последнее время удивительным образом не дорожала и игнорировала любые риски. Это и конфликт на Ближнем Востоке, и снижение ставки ФРС, и ураган в Мексиканском заливе. Накануне нефть даже падала на 2%. Только сотни ракет, пущенных в Израиль, смогли наконец разогнать нефтяные котировки вверх. Что происходит на рынке нефти, кто и зачем манипулирует ценами? Подробности

    Перейти в раздел

    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

    Перейти в раздел

    Потеря Угледара заставит ВСУ забыть про обстрелы Донецка

    Военкоры сообщают о взятии Угледара. По их данным, противник покинул большую часть территории города, однако в ряде мест его присутствие пока сохраняется. Эксперты прогнозируют, что освобождение Угледара позволит российским войскам не только выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово, но и в перспективе лишить противника возможности обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Подробности

    Перейти в раздел

    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

    Литва внезапно подверглась масштабным авианалетам со стороны сотен нелегальных воздушных объектов. Речь идет о воздушных шарах, которые используют контрабандисты. Каким образом именно это средство стало последним «писком моды» контрабандного бизнеса, почему военные, пограничники и полиция Литвы против него совершенно бессильны и как это связано с угрозой большой войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............