Экс-участник Little Big опроверг сообщения об инфаркте

Экс-участник Little Big Лиссов сообщил, что концерты Jane Air состоятся по графику

Tекст: Вера Басилая

Лиссов пояснил, что в субботу его доставили в больницу на «Скорой», где провели обследование. Он отказался от госпитализации из-за плотного графика концертов.

«В ночи был мастерски спущен вниз по лестнице руками сонных дворников и погружен в скорую... В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили», – приводит РИА «Новости» слова Лиссова.

Музыкант отметил, что группа Jane Air уже завтра выступает в Рязани, и все концерты пройдут в соответствии с планом.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщал, что Лиссов оказался в Мариинской больнице с подозрением на инфаркт. Однако позже музыкант опроверг эту информацию, и попросил своих поклонников «отставить панику». В Мариинской больнице факт его госпитализации не подтвердили.

В июне 2022 года участники группы Little Big уехали из России в США,.

Лиссов остался в России и сосредоточился на проекте Jane Air, работающем в жанрах альтернативной музыки и рок-музыки с элементами электроники.

