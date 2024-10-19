Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
Сбежавшая с Украины семья погибла при урагане «Хелен»
Fox Weather сообщил о гибели украинской семьи в Северной Каролине
В результате урагана «Хелен» в городе Бернсвилл в Северной Каролине погибла семья, сбежавшая с Украины в 2022 году. Река Саут-То вышла из берегов и уничтожила дом, сообщил Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.
Родственники Вибе – невестка его брата вместе со своим мужем, сыном-подростком и матерью – до апреля 2022 года проживали в Херсонской области. Они смогли покинуть Украину в 2022 году, пройдя через Латвию, Литву и Польшу, и в итоге добравшись до США.
Согласно информации телеканала, семья поселилась в городе Бернсвилл. Невестка брата Вибе вместе с мужем, сыном-подростком и матерью погибла в результате разлива реки Саут-То, уничтожившей их дом, передает РИА «Новости».
Тела двух членов семьи были обнаружены на расстоянии более 14 километров от разрушенного дома. Четверо, включая 13-летнего мальчика, числятся пропавшими и, предположительно, также погибли,
Вибе рассказал, что тела его родственников были найдены, держащимися друг за друга. По его словам, поисково-спасательная операция длится уже три недели и, вероятно, будет сворачиваться.
Ранее жертвами урагана «Хелен» в США стали как минимум 227 человек.
Между тем, ураган «Хелен» назван самым смертоносным после «Катрины» за последние 20 лет на материковой части США.