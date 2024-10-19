Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
Глава МИД Франции прибыл в Киев
Французский министр иностранных дел Барро прибыл в Киев для встречи с украинским коллегой Сибигой
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев для встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, чтобы обсудить меры поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с визитом в Киев, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Посольство Франции на Украине подтвердило приезд министра в субботу. Ранее Барро упоминал, что Украина переживает трудные времена, и ей сложно удерживать линию фронта.
Барро планирует провести на Украине выходные, в течение которых встретится с новым главой украинского МИД Андреем Сибигой. Этот визит подчеркивает поддержку Франции Украине в контексте продолжающегося конфликта с Россией. Франция активно участвует в оказании военной помощи Киеву, планируя в 2024 году выделить более 2 млрд евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон также обещает всестороннюю поддержку Украине, включая обучение украинских солдат. На военной базе, недавно посещенной Макроном, идет подготовка бригады из 2,3 тыс. украинских солдат, для которых Франция предоставит вооружение, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и танки AMX-10. Однако в России выражают обеспокоенность по поводу поставок оружия Украине, заявляя, что это усугубляет конфликт и мешает переговорам. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать целью для России.
Накануне министр-делегат по вопросам Европы Франции Бенжамен Хаддад заявил о намерении активизировать усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал, чтобы Европа выделила не более 20 млрд долларов в рамках кредита Украине в 50 млрд долларов.