Байден пошутил о своем возрасте в Берлине

Байден заявил, что выглядит на 40 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Во время своего выступления американский лидер позволил себе шутливое замечание о своем внешнем виде и возрасте, передает ТАСС. «Хотя я знаю, что выгляжу только на 40 лет, я повидал многое в истории», – сказал Байден, вызывая смех и аплодисменты у присутствующих на мероприятии.

Церемония состоялась в присутствии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который вручил Байдену почетный орден за вклад в укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса и отметил важность отношений между двумя странами.

Ранее издание Bloomberg писало, что ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден страдает психическим расстройством и зациклен на нем в интервью, после того как Байден называл Дональда Трампа своим вице-президентом и ошибочно именовал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете.