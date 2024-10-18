Лавров назвал «безумцами» заявивших о ядерном оружии в Киеве

Лавров назвал безумными заявления Киева о создании ядерного оружия

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров прокомментировал заявления киевских чиновников о возможном создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. Он назвал таких людей «безумцами» и выразил уверенность в том, что это никогда не произойдет, передает ТАСС.

Он отметил, что эти заявления появились в западных СМИ, которые сослались на источники из Киева. Министр подчеркнул, что даже если такие мысли и были озвучены, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, уже отказался от них. «Он, наверное, проснулся и с другой ноги встал», – добавил Лавров на пресс-конференции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев обладает ресурсами для создания «грязной бомбы», что представляет собой угрозу. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с бывшим президентом США Дональдом Трампом возможность получить ядерное оружие как альтернативу вступлению в НАТО, но в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.