Италию отстранили от Кубка мира по водному поло

Итальянская сборная дисквалифицирована за оскорбление судей на Олимпиаде в Париже

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделение по защите прав спортсменов в водных видах спорта (AQIU) приняло решение об отстранении команды от участия в соревнованиях до апреля. Таким образом, итальянцы не смогут участвовать в предстоящем Кубке мира, первый квалификационный турнир которого намечен на январь в Нови-Саде, Сербия, сообщает ТАСС.

Кроме дисквалификации, итальянская команда оштрафована на 100 тыс. долларов. Половину этой суммы необходимо оплатить в течение 90 дней после вынесения решения, остальная часть будет выплачена в случае повторного нарушения до октября 2026 года. Напомним, итальянцы стали серебряными призерами последнего Кубка мира в 2023 году.

На Олимпиаде в Париже итальянская команда проиграла в четвертьфинале венграм, после чего члены команды оскорбляли судей и официальных лиц. Инцидент не ограничился этим: на следующий день перед матчем против Испании команда выразила протест, повернувшись к судьям спиной во время исполнения гимна. Несмотря на эти события, сборная Италии сможет принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который пройдет в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, IJF дисквалифицировала серба Неманью Майдова на пять месяцев за демонстрацию религиозного жеста во время Олимпийских игр в Париже, а президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российских спортсменов могут дисквалифицировать на Олимпийских играх в случае демонстрации государственных символов страны и символов поддержки спецоперации.